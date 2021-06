Kunstaktion in Straelen : Schwermut von der Sonne bestrahlt

Künstlerin Andrea Küster und Initiator Heiner Geisbe stehen neben dem Bild „Sonntag“. RP-Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Straelen Heiner Geisbe startet die zweite Runde der Reihe „Ein Gewächshaus für die Kunst“ in Straelen. In seinem Ateliergarten am Bormiger Weg sind drei Wochen lang zwei Bilder von Andrea Küster zu sehen.