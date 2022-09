10. und 11. September in Kerken : Mit dem Rad auf zur Kunst Werk Tour

Die Künstler freuen sich auf viele Besucher bei der zweiten Auflage der Kunst Werk Tour in Kerken. Die findet am Samstag und Sonntag statt. Foto: Bianca Mokwa

Kerken Am 10. und 11. September dreht sich alles um die Kreativität. An neun verschiedenen Stationen können die Werke betrachtet werden und die Besucher mit den Künstlern ins Gespräch kommen. Das Rad ist das bevorzugte Verkehrsmittel für dieses besondere Wochenende.

Wer schon immer Künstler treffen wollte, der hat am Wochenende dazu in Kerken reichlich Gelegenheit. An neun Stationen kann Halt gemacht werden, um sich die Werke anzusehen und mit den Kreativen aus dem Ort ins Gespräch zu kommen. Zum zweiten Mal findet die Kunst Werk Tour statt.

An insgesamt neun Stationen werden am Samstag, 10. September, und Sonntag, 11. September, ganz unterschiedliche Arbeiten ausgestellt. Von 11 bis 17 Uhr freuen sich die lokalen Künstler über zahlreiche Besucher.

So sah es bei der Premiere im Jahr 2019 aus. Es wird auch in diesem Jahr die ein oder andere Mitmach-Aktion für die Besucher geben. Foto: Gemeinde Foto: Veranstalter/Gemeinde Kerken

Info Die Orte und verschiedenen Künstler Schpöötenhüske, Dennemarkstraße 43, Nieukerk, Marie Schoenmakers Michael-Buyx-Haus, Michael-Buyx-Straße 2, Nieukerk, Conny Kranen Das Kreative Haus, Krefelder Straße 18, Nieukerk, Marion Jansen Werkstatt Derrix, Krefelder Straße 45, Nieukerk, Susanne Derrix Atelier Ute Matenaers-Cuypers, Marktstraße 7, Aldekerk Atelier Runde-Art, Marktstraße 21, Aldekerk, Mechtild Runde-Witjes Heimatstube, Hochstraße 70, Aldekerk, Waltraud Meyer Ridderbeckshof, Obereyller Straße 113, Obereyll, Alex Bons, Lydia Peschers-Wagener, Hayo Schirmer, Andreas Kamps, Axel Möller Garten Familie Wiegleb, Prießendyk 16, Stenden, Claudia Wiegleb Alle Ausstellungen sind am 10. und 11. September von 11 bis 17 Uhr geöffnet und können kostenlos besucht werden.

Das bevorzugte Mittel, um von A nach B zu kommen, ist dabei das Fahrrad, erklärt Nicole Thissen von der Gemeinde Kerken. Auf den Flyern findet sich die Radroute, die eine Gesamtlänge von etwa 11,3 Kilometern hat. Sie führt von Nieukerk nach Aldekerk, weiter geht es nach Obereyll und von dort nach Stenden. Der Bauhof markiert die Route mit gelben Pfeilen. Eine Wegbeschreibung mit Informationen ist im Bürgerbüro und in einigen Geschäften in Kerken erhältlich. Auch zum Download wird der Flyer angeboten auf der Internetseite der Gemeinde Kerken. Aber natürlich lässt sich die Route auch individuell zusammenstellen (Adressen siehe Info-Kasten).

Die Premiere gab es vor drei Jahren. „Da haben wir viele Leute aufs Rad und in die Ausstellungen bekommen“, erinnert sich Nicole Thissen. Die Besucher dürfen sich auch in diesem Jahr über offene Ateliers freuen, Gärten und auch einige Räumlichkeiten des öffentlichen Lebens wie das Michael-Buyx-Haus und das Schpöötenhüske öffnen sich für die Kunst.

Lydia Peschers-Wagener vom Ridderbeckshof freut sich, gleich mehrere Künstler begrüßen zu können. Foto: Veranstalter/Gemeinde Kerken

So unterschiedlich wie die Orte sind die Künstler. Einiges los ist auf dem Ridderbeckshof in Obereyll. Dort werden gleich fünf Künstler mit ganz unterschiedlichen kreativen Vorlieben vertreten sein. Gastgeberin Lydia Peschers-Wagener erinnert sich noch an das vergangene Mal, als spontan gejammt wurde. Sowohl musikalisch als auch künstlerisch unterwegs ist Alex Bons. Bekannt ist sie für ihre Illustrationen im Heimatblatt, die immer auch einen gewissen Witz haben, erklären ihre Künstler-Kollegen. Mit der Kamera hingegen sind Andreas Kamps und Axel Möller unterwegs. Sie versprechen, ihre Lieblingsbilder auszustellen und hoffen, mit vielen Fotografenfreunden ins Gespräch zu kommen. Es darf gerne gefachsimpelt werden. Das große Ziel: einen Fotografenstammtisch gründen.

Mixed Media, also Materialmix, und Semi-Realismus, sind die beiden Formen der Kunst, mit denen sich Hajo Schirmer beschäftigt. Für den Tag sind auch Aktionen geplant, unter anderem soll jeder die Möglichkeit bekommen, seine Utopie künstlerisch umzusetzen.

Auch im Atelier von Marion Jansen soll Kreide griffbereit für diejenigen liegen, denen kreativ zumute ist. Ansonsten kann man der Künstlerin auch beim Malen über die Schulter schauen. Vom Webermarktfest wartet noch ein Hundeporträt auf seine Vollendung. Warum sie noch nicht fertig geworden ist? „Zu viel gequatscht“, sagt Marion Jansen lachend. Und so soll es ja auch sein.

Möglichst bunt, so mag es Claudia Wiegleb. Bei ihr gibt es eine vielseitige Kombination aus Farben und Formen zu bestaunen. Strick- und Häkelprojekte sind genau ihr Ding.

Filzarbeiten und das Arbeiten mit Leder haben es Conny Kranen angetan. Sie wird an dem Wochenende mit Accessoires und Acrylbildern aufwarten.

Schmuck, Bilder, Strick- und Häkelwaren sind das Steckenpferd von Waltraud Meyer. Sie ist in der Heimatstube zu finden. In ihrem eigenen Atelier ist Mechtild Runde-Witjes. Sie malt Acrylbilder, ist aber auch sehr stolz, ihre eigene Serie von Wohnaccessoires vorstellen zu können.

Ebenfalls ihr eigenes Atelier hat Ute Matenaers-Cuypers. Vom Figürlichen habe sie sich zum Abstrakten hin entwickelt, erklärt die Künstlerin. Ein großes Augenmerk in ihren Werken liegt auch in der Verbindung zum Graphischen.

Tierrechtsaktivismus kann, muss aber nicht Teil ihrer Bilder sein, erklärt Marie Schoenmakers, die mit ihren Werken im Schpöötenhüske zu finden ist. Porträts von Tieren, Menschen, vieles surrealistisch, erwartet dort die Besucher. Sehr handfeste Kunst gibt es dann bei der „Sachenmacherin“ Susanne Derrix, die mit ihren kreativen Upcycling-Objekten begeistert und manches Mal für Erstaunen sorgt.

Die Auswahl der Künstler ist bunt. Deswegen ist es gut, dass die Veranstaltung den Besuchern zwei Tage offensteht. Was man am ersten Tag nicht geschafft hat, kann gerne in einer zweite Runde „erfahren“ werden.