White Table Dinner : Aldekerker Gourmets genießen in Weiß

ALDEKERK Der Trend des Dinierens an langer Tafel beim„White Table Dinner“ ist in Kerken angekommen. Der Vorverkauf läuft.

Das elegante Dinner unter freiem Himmel sieht einen Dresscode vor. Ganz in Weiß – so wie es Schlagersänger Roy Black schon in seinem 1966 erschienenen Song propagiert hat – sollen die Teilnehmer beim „White Table Dinner“ in Aldekerk erscheinen.

In größeren Städten wie Hamburg und Düsseldorf dinieren bereits seit 2008 regelmäßig Menschen in weißer Montur. Auch die Aldekerker wollen ein jährliches White Table Dinner in ihrer Ortschaft etablieren. Seinen Ursprung hat das Ganze in der französischen Hauptstadt Paris. 1988 verlegte ein gewisser Francois Pasquier seine überfüllte Gartenparty in einen Pariser Stadtpark. Schnell war die Idee des Massenpicknicks in Weiß („Diner en blanc“) geboren.