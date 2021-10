Aktion bei Nacht : Der „Light Walk“ kehrt zurück

Straelen Zweimal musste die Neuauflage verschoben werden. Doch jetzt stehen die Termine. Am 30. Oktober gibt es die Club Tour und am 31. Oktober Mini Walk und Big Walk.

Aller guten Dinge sind drei. Zweimal musste die Neuauflage vom „Light Walk“ verschoben werden. Doch jetzt steht der Termin fest. Am Samstag, 30. Oktober, mit der Club Tour und am Sonntag, 31. Oktober, mit dem Mini Walk und dem Big Walk findet der Rundgang in Straelen auf schön beleuchteten Wegen statt. Alle Tickets haben ihre Gültigkeit behalten. Wer also noch Karten der Club Tour von Freitag, 13. März 2020, hat, kommt mit dem Ticket am Samstag, 30. Oktober, zum Sportplatz in Auwel Holt.Tickets, auf denen Big Walk oder Mini Walk steht, sind für Sonntag, 31. Oktober, gültig.