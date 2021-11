Polizeieinsätze in Wachtendonk : Gefahrgut und Planenschlitzer auf der Autobahn 40

Wachtendonk Mehrere Einsätze gab es für die Polizei auf Parkplätzen an der A 40 bei Wachtendonk. Einmal schlugen Diebe zu. Ein anderes Mal war die Ladung nicht in Ordnung.

Viel Arbeit für die Polizei gab es in den vergangenen Tagen auf der A 40 in Wachtendonk. Zunächst schlugen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wieder einmal Planenschlitzer zu. Wie bereits mehrfach trieben sie auch diesmal auf dem Rastplatz „Tommheide“ in Wankum ihr Unwesen. Ein Lkw-Fahrer hatte dort übernachtet und bemerkte am nächsten Morgen, dass Unbekannte seine Ladung geplündert hatten. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter zunächst die Plane aufgeschlitzt, um zu sehen, ob es in dem Lkw etwas zu holen gibt. Danach schlitzten sie auch die Kartons auf der Ladefläche auf und entwendeten eine ganze Reihe davon. In den Kartons befand sich Werkzeug, unter anderem wurden Sägeblätter gestohlen. Danach machten sich die Diebe unerkannt aus dem Staub.