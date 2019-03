Kinderbetreuung in Geldern: Zweigstelle für 20 Kinder der Kita Poststraße geplant

Kinderbetreuung in Geldern

Geldern An der Issumer Straße sollen eine weitere Gruppe der Kita Poststraße einziehen sowie eine Tagespflege für die frühen Morgenstunden und den späten Nachmittag.

Kita-Plätze sind rar gesät, das wissen Eltern, die auf der Suche nach einer Kinderbetreuung sind, nur zu gut. An der städtischen Kita an der Poststraße soll sich nun etwas tun: Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Geldern hat beschlossen, die Kindertagesstätte mit einer Zweigstelle zu erweitern. Nun fehlt nur noch die Zustimmung des Stadtrates.

Im Gebäude der Issumer Straße 66 soll dann zukünftig viel gespielt werden. Im Erdgeschoss ist eine Tagespflegegruppe mit neun Plätzen geplant. Vergleichbar mit der Einrichtung in der ehemaligen kaufmännischen Berufsschule sollen hier vor allem die Randzeiten abgedeckt werden, heißt es von der Verwaltung. Ob und zu welchen Zeiten die Betreuung in den frühen Morgenstunden und am späten Nachmittag organisiert werden kann, müsse noch geprüft werden.