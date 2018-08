Zweifache Auszeichnung für Landgard in Herongen.

In Schulgärten bringt Landgard Kindern das Gärtnern näher. Foto: Landgard

Herongen Gleich einen doppelt nachhaltigen Sieg kann die Erzeugergenossenschaft Landgard aus Herongen feiern: Sowohl das Nachhaltigkeitskonzept „Iss So“ in der Kategorie „Konsumgüter“ als auch das Projekt „Unser Schulgarten“ in der Kategorie „Kinder“ wurden von einer internationalen Expertenjury mit dem „Green Product Award 2018“ ausgezeichnet.

„Dass wir in zwei Kategorien die Auszeichnung als ‚Grünes Produkt‘ erhalten haben, ist eine tolle Bestätigung, nicht nur für unsere unternehmensweite Landgard-Nachhaltigkeitsstrategie, sondern auch für die nachhaltigen Produkte, die unsere Branche hervorbringt“, freut sich Thomas Schlich, Geschäftsführer der Erzeugergenossenschaft Landgard Obst & Gemüse, über den Doppelsieg. „Wir sind als einziger Vertreter der grünen Branche unter den Siegern. Jetzt sind wir auch fest entschlossen, beim öffentlichen Online-Voting die Verbraucher von den nachhaltigen Vorteilen von ‚Iss So‘ und ‚Unser Schulgarten‘ zu überzeugen und so den Publikums-Award für unsere Erzeugergenossenschaft und als Auszeichnung für die ganze grüne Branche zu gewinnen.“

Obst und Gemüse, das durch äußere Einflüsse wie Hagel oder Unwetter optische Schädigungen erlitten hat, ist nach handelsüblichen Kriterien nicht vermarktungsfähig und muss der Kompostierung oder Mosterei zugeführt werden, obwohl die Produkte geschmacklich einwandfrei sind. Mit dem nachhaltigen Konzept „Iss So“ vermarktet Landgard gezielt genau diese Produkte, die nicht der aktuellen Schönheitsnorm entsprechen, geschmacklich und qualitativ unbeschädigten Waren aber in nichts nachsteht. Damit leistet man einen Beitrag gegen die Lebensmittelverschwendung und mindert wirtschaftliche Schäden für ihre Erzeuger. Das überzeugte Ende 2017 bereits die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis, die „Iss So“ als eines der drei nachhaltigsten Produkte Deutschlands für das Jahr 2018 auszeichnete.

Wissen über die Herkunft von Lebensmitteln ist die Basis einer bewussten und gesunden Ernährung. Mit dem Projekt „Unser Schulgarten“ bietet Landgard Grundschülern in ganz Deutschland die Möglichkeit, den natürlichen Kreislauf von Pflanzen, Pflegen, Ernten und Genießen direkt zu erleben. Die Kinder legen dazu ein eigenes Hochbeet mit heimischen Pflanzen an und betreuen diese von der Saat bis zur Ernte selbst. So gewinnen sie grundlegende Kenntnisse des Gärtnerns im direkten Erleben. Zugleich wird das Bewusstsein der künftigen Generationen über die Herkunft und Bedeutung gesunder, hochwertiger Lebensmittel geschärft. Das Projekt wird zusätzlich mit entsprechendem Lehrmaterial begleitet.