Kultur in Wachtendonk : Comedy-Zauberer und Gitarren-Duo

Wachtendonk An der Burgruine Wachtendonk und auf dem Schulhof Wankum geht der „Summer Mix ´21“ weiter. Tickets sind nur im Internet buchbar. Es gelten die Corona-Regeln.

Beim „Summer Mix ´21“ geht es weiter mit einer ungewöhnlichen Mischung aus Zauberkunst, rheinischem Humor und liebenswürdiger Schlagfertigkeit. Das vereint Schmitz Backes in sich. Der mehrfach ausgezeichnete Meister der Comedy-Zauberei ist ein gern gesehener Künstler. Neben Firmen-Events, Galas und Kleinkunstbühnen ist Schmitz-Backes im Kölner Karneval erfolgreich unterwegs und zaubert sich als „Harry Potter vom Rheinland“ in die Herzen der Jecken. Das Soloprogramm „Witz & Wunder im Pullunder“ zeigt die komplette Palette dieses Künstler.

Bei diesem Programm für die ganze Familie freuen sich Kulturkreis Wachtendonk, Werbegemeinschaft „Wir für Wachtendonk und Wankum“ und Wankumer Heimatbund auf zahlreiche Gäste am Sonntag, 25. Juli, 17 Uhr (Einlass: 16 Uhr). Der Künstler gastiert auf großer Bühne an der Burgruine Wachtendonk.

Am Mittwoch, 28. Juli, folgt direkt der nächste Termin in der Reihe, und zwar ab 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr) auf dem Schulhof in Wankum. Ein Zufall hat Johnny Murkovic und Gerold Beirer musikalisch zusammengeführt. Und so nennen sie sich als Duo „Coincidence“. Irish, Folk, Rock, Country und Blues – mit ihren akustischen Instrumenten bieten sie seit 1999 eine unplugged-Performance mit einem weiten musikalischen Spektrum von Coversongs aus einigen Jahrzehnten, unter anderem von Eric Clapton, den Beatles, den Rolling Stones und Johnny Cash.