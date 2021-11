Bürgerinformation in Wachtendonk : Barrierefreiheit und Lichtkonzept

Wachtendonk Am 24. November finden im Bürgerhaus Wachtendonk zwei Veranstaltungen statt. Bei einer Gesprächsrunde geht es um Inklusion, bei einem Workshop um die Verbesserung der Aufenthaltsqualität.

Wie wird Wachtendonk eine inklusive Kommune mit einem Mehrwert für alle? Diese und andere Fragen zum Thema Inklusion und Teilhabe am öffentlichen Leben stehen im Mittelpunkt einer für alle Bürger der Gemeinde offenen Gesprächsrunde, zu der Bürgermeister Paul Hoene am Mittwoch, 24. November, um 16 Uhr ins Bürgerhaus „Altes Kloster“, Kirchplatz 3, Wachtendonk, einlädt.

Inklusion meint hier nicht nur die bestmögliche Teilnahme von Menschen mit Behinderungen am öffentlichen Leben. Es geht auch um die Verbesserung der Situation von Personen und Gruppen, die sich ausgegrenzt fühlen oder ein spezielles Anliegen haben, für das sie in Rat und Verwaltung bislang kein „offenes Ohr“ fanden. Der Bürgermeister erwartet eine diskussionsfreudige bunte Runde, die vielleicht auch wichtige Impulse für die nachfolgende Veranstaltung geben kann.

Zwei Stunden später geht es an gleicher Stelle in einem Workshop um das Beseitigen von Barrieren, um das Verbessern der Beleuchtung und um das Erhöhen der Aufenthaltsqualität. Im Rahmen der Städtebauförderung und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Planungsbüros arbeitet die Gemeinde an der Erstellung eines Beleuchtungskonzeptes und eines Gestaltungshandbuches im historischen Ortskern Wachtendonk. Im Beleuchtungskonzept geht es nur vordergründig um die Auswahl von Lampentypen oder die Festlegung von Gebäuden, die durch Licht besonders in Szene gesetzt werden sollen. Ein wichtiger Aspekt ist die Versetzung von Leuchten innerhalb des Straßenraums, um zwischen den Häuserfronten mehr Raum zu schaffen. Hier wiederum kommt dem Gestaltungshandbuch eine besondere Bedeutung zu. Es geht um eine Optimierung der Straßen- und Gehwegbereiche, um mehr Barrierefreiheit, aber auch um Mobiliar und optische Gestaltungselemente.