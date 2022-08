Kleinkunst : Hommage an Oermten und untergegangene Pointen

Oermten Karin Schoenen-Schragmann und Christel-Johanna Schoenen-Schlootz lasen und sangen auf dem Mehrgenerationenplatz. Mit Schauer dazwischen.

Während Christel das Publikum mit ihren Songs unterhielt, tanzte Karin sich als Kunstkultfigur Paula Becker schon ein. Ihr Auftritt wurde von einem ergiebigen Regenschauer begleitet, so dass viele Pointen regelrecht „untergingen“. Während der Pandemie hat Paula Becker sich mit FFP-4-Masken, nämlich zwei FFP-2-Masken übereinander, auch vor Plätzchen und anderen Leckereien geschützt. Mit ihrem Ehemann Willi, der nicht in Rente , sondern im Stand-By-Modus ist, wollte sie in den Westerwald reisen. Ein 9-Euro-Ticket für Oermter hält sie für so sinnvoll, wie ein Kondom für eine Nonne im Kloster. Fazit ihrer Erzählung: „Das Leben kann so schön sein, man muss et nur lassen“.

Mit „Take me to the ocean“ sang Christel noch eine Hommage an ihren Heimatort Oermten: „Oermter Berg is still my superstar“. Zwischendurch wies sie auf einen Regenbogen hin, den sich alle anschauen wollten, beim Lüpfen des Regenschirms aber noch nasser wurden. Viele hatten bis zum Schluss durchgehalten. Als der Hut in Form einer Sparschweinpappschachtel rundgegangen war, meinten „Die Schoenen“: „Wenn ihr glaubt, es kommt noch mehr, so irrt ihr sehr.“