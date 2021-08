Bürgermeister Clemens Brüx begrüßt die Neuen : Neue Auszubildende im Issumer Rathaus

Die Auszubildenden Tom Walter und Christina Heisler. Foto: Gemeinde Issum

Issum Bei der Gemeindeverwaltung Issum haben ein junger Mann und eine junge Frau ihre Berufsausbildung begonnen. Bürgermeister Clemens Brüx begrüßte sie.

Für zwei junge Menschen begann in dieser Woche bei der Gemeinde Issum ein neuer Lebensabschnitt. Christina Heisler aus Sonsbeck und Tom Walter aus Issum werden in den kommenden drei Jahren zu Verwaltungsfachangestellten – Fachrichtung Kommunalverwaltung – ausgebildet.

Während der Ausbildungszeit werden sie im halbjährlichen Wechsel in den Fachbereichen FB 1 – Zentrale Dienste und Finanzen –, FB 2 – Planen, Bauen, Wohnen, Grünflächen –, FB 3 – Bürgerbüro, Ordnung und Schulen – und im FB 4 – Arbeit und Soziales – die Aufgaben einer Verwaltung praxisnah kennenlernen. Das theoretische Wissen wird ihnen am Berufskolleg Geldern und am Studieninstitut Niederrhein in Krefeld vermittelt.

Bürgermeister Clemens Brüx ließ es sich nicht nehmen, die „Neulinge“ im Rathaus herzlich willkommen zu heißen. Er wünschte ihnen viel Erfolg während der Ausbildungszeit.

Die Gemeinde Issum stellt regelmäßig Auszubildende für die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten Fachrichtung Kommunalverwaltung ein. Eine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen kann an die Gemeindeverwaltung Issum, Personalbüro, Herrlichkeit 7-9, 47661 Issum oder per E-Mail an personalbuero@issum.de gesendet werden.

Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind erwünscht, betont die Gemeidenverwaltung.