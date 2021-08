Straelen : Neue Auszubildende bei der Stadt Straelen

Straelen Bei der Straelener Stadtverwaltung haben zwei junge Menschen ihre Ausbildung begonnen. Es sind Alexia Pauli und Heidi Pieper aus Geldern beziehungsweise Alpen.

Nachdem im vergangenen Jahr insgesamt vier junge Nachwuchskräfte ihre Ausbildung bei der Stadt Straelen begonnen haben, wurden für das Einstellungsjahr 2021 zwei weitere Auszubildende durch Bürgermeister Bernd Kuse und Ausbildungsleiter Renee Tiedt begrüßt. Alexia Pauli aus Geldern wird die dreijährige Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten absolvieren. Zudem wird Heidi Pieper aus Alpen, die bereits die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Straelen im Januar 2021 mit der Note „sehr gut“ beendet hat, ab dem 1. September in das Beamtenverhältnis auf Widerruf berufen und ein duales Studium an der Hochschule für Polizei und Verwaltung (HSPV) in Duisburg beginnen. Bei der Begrüßung nutzte Bürgermeister Kuse die Gelegenheit, um den Auszubildenden viel Erfolg sowie eine spannende und lehrreiche Zeit im Straelener Rathaus zu wünschen.