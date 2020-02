Umweltpolitik in Issum : Bauer hilft jungen Müllsammlern

Luis und Jette haben für ihre private Müllsammelaktion viel Lob bekommen. Für die Entsorgung des gesammelten Mülls gibt es Hilfe. Foto: Bianca Mokwa

Sevelen Die Aktion der beiden Achtjährigen hatte hohe Wellen geschlagen. Nachdem die Gemeinde die Abholung des Mülls abgelehnt hat, meldeten sich Unterstützer.

Der Artikel über die jungen Müllsammler in Sevelen hat ein großes Echo ausgelöst. Der achtjährige Luis Immler und seine gleichaltrige Freundin ziehen in ihrer Freizeit los und sammeln Müll rund um ihren Wohnort in Sevelen ein, unter anderem an der Landwehr. Den gesammelten Müll entsorgt Luis’ Mutter, Jutta Immler, bisher immer über den Hausmüll, Pfandflaschen werden in Geschäfte zurückgebracht.

Nur mit den gesammelten Fahrrad- und einem Autoreifen wusste die Familie nicht wohin und rief deshalb beim Issumer Bauhof an. Bürgermeister Clemens Brüx erklärte, dass der Müll, den man mitnehme, auch einem gehöre. Letztlich sei es auch die Frage, wer diese zusätzliche Abholung bezahlen soll. Für Mutter Jutta Immler war das allerdings das falsche Signal an das Engagement der Kinder.

Bei ihr meldete sich aufgrund des Artikels in der RP Ludger Bissels. „Er möchte sämtlichen Müll, den die Kinder aus der Landschaft aufsammeln, auf seine Kosten entsorgen“, sagt Jutta Immler. In der Nähe der Landwehr hat der Landwirt eine Wiese, und er sei froh, dass die Kinder sich engagieren und den Müll entfernen. „Es war nicht das einzige, es gab mehrere Angebote“, sagt Jutta Immler. Auch der Ortsvorsitzende der Issumer SPD bot an, die Entsorgung zu übernehmen. „Die Sache ist super, das ist genau unser Thema“, sagt Ralf Rau von der SPD. Für ihn ist klar: „Die Kinder müssen nicht auf dem Müll sitzen bleiben.“ Er wohnt in Oermten an der Rheurdter Straße. Die wird regelmäßig von Autofahrern für die schnelle Entsorgung von Kaffeebechern und Zigarettenpackungen genutzt. Man plane in Zukunft eine Müllsammelaktion.

„Ich finde es sehr löblich, was die Kinder da machen. Es ist auch Sache der Eltern, weil sie Vorbild sind“, sagt Stefan Winkel, Vorsitzender der Issumer Grünen. „Ich wünschte mir, wir hätten mehr solche Eltern.“ Er hätte sich für die Entsorgung des Mülls, den die Kinder gesammelt haben, eine unbürokratische Lösung gewünscht.