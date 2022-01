Geldern : Hinweise auf illegales Autorennen in Geldern

Geldern Die Polizei schließt nicht aus, dass es nach einem Rennen zweier getunter BMW zu einem Unfall kam. Danach begingen die Beteiligten Unfallflucht.

Der erste Zeuge hörte Autos durch den Kreisverkehr rasen, danach einen dumpfen Knall. Er setzte deshalb einen Notruf ab. Die Aussage eines zweiten Zeugen lässt vermuten, dass es am Samstag, 15. Januar, gegen 1.30 Uhr am Kreisverkehr Clemensstraße / Königsberger Straße in Geldern zu einem Autorennen gekommen ist, bevor die Beteiligten Unfallflucht begingen. Zu dieser Erkenntnis neigt die Polizei nach den neuen Hinweisen zum Vorfall in jener Nacht.