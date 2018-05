Straelen : Zwei Doubles - ein Paar

Mario Nowack hat beim Auftritt in der Heronger Bürgerhalle am Mittwoch ein Heimspiel. Foto: MonRu

Straelen Mario Nowack ("Robbie Williams") und Victoria ("Helene Fischer") treten Mittwoch in Herongen auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Klatt

Die junge Frau ist ganz froh, wenn sie das Auto die Woche über mal in der Garage lassen kann. Denn an Wochenenden ist sie oft genug unterwegs. Auf durchschnittlich 150 Auftritte im Jahr bringt es die 28-jährige Victoria, die seit 2013 als Helene-Fischer-Double auf Tour ist.

Ähnlich ergeht es Mario Nowack, der seit 15 Jahren, nach einem Erfolg bei der Fernseh-Show "My name is", als Robbie-Williams-Double gefragt ist. Am nächsten Mittwoch sind die Künstler in Herongen gemeinsam auf der Bühne zu erleben, die seit bald zwei Jahren auch privat ein Paar sind.

"Rein beruflich hatten wir uns schon länger auf dem Schirm. Man guckt ja, was die anderen Doubles so machen", berichtet der 35-jährige Nowack. Bei einer Gala in Neuss standen sie 2015 dann nacheinander auf der gleichen Bühne - Nowak mit seiner Band, Victoria mit ihrer Solo-Show. Wie sich später herausstellte, waren beide von den jeweiligen Vorstellungen angetan.

Doch bei der gegenseitigen Wertschätzung aus der Ferne blieb es nicht. Sie schrieb ihn wenig später an, ob er wegen eines Projekts nicht mal bei ihr im Norden vorbeikommen wolle. "Relativ zügig", erinnert sich Nowack, sei er dann vor rund einem Jahr vom Ruhrgebiet zu ihr nach Rostock gezogen. Es sei, so der gebürtige Heronger, relativ egal, "von welchem Ort aus wir losfahren".

Selten treten Nowack und die Frau aus Schwerin zur selben Zeit am selben Ort auf, so wie am 30. Mai in der Bürgerhalle Herongen. Bei der Party des SV Herongen präsentieren sie "Robbie meets Helene" als Gala-Programm ohne Live-Band. "Ich bereite die Bühne, heize ein", blickt der Sänger auf den Mittwochabend. "Dann kommt die große Stunde für Vicky."

Beide sind froh, ihr Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Die Schwerinerin kam per Zufall zu dieser Karriere. "Mein Geschäftspartner hatte vorher schon Helene-Doubles. Wir legen Wert auf eine ähnliche Stimmfärbung wie beim Original. Die Buchungen seien, nach einem etwas ruhigeren 2016, deutlich angestiegen. Es gebe einen "Atemlos"-Hype. Froh ist sie darüber, dass ihr "bester Kumpel", der auch die Tontechnik macht, sie zu den Auftritten fährt.

Victoria ist vornehmlich in deutschen Landen auf Reisen, gab aber auch schon Konzerte in Italien und in den Niederlanden.

Die Nachbarn aus dem Westen entdecken Helene Fischer jetzt erst so richtig, hat sie erfahren. Nowacks Touren führen ihn auch schon mal nach Ägypten in Urlaubs-Clubs. In Deutschland sieht er sich als konkurrenzlos.

In erster Linie ist das Double-Dasein für den Niederrheiner und die Mecklenburgerin ein Wochenend-Geschäft. Und wie entspannen sie, wenn sie beide zusammen daheim in Rostock sind? "Ganz gemütlich auf der Terrasse", kommt es wie aus einem Munde. Gerne auch beim Grillen.

(RP)