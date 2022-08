Neues aus der Unternehmerlandschaft : Robert Sauer verlässt den Landgard-Vorstand

Herongen Kern der Aufgabe war die Neuausrichtung des Geschäftes, Landgard näher an den strategischen Schlüsselkunden des Lebensmittelhandels auszurichten. Das Ziel der Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen mit Sitz in Herongen und Sauer sei erreicht worden.

Vorstandsmitglied Robert Sauer hat den Aufsichtsrat der Landgard eG um vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten. Nachdem die gesetzten Ziele der Zusammenarbeit erreicht sind, stimmte der Aufsichtsrat dem Anliegen in seiner Sitzung am 8. August zu.

Als Inhaber der Unternehmensberatung Weihenstephan hat Sauer in der Vergangenheit die Landgard eG in vielfältiger Weise beraten und begleitet. Im Frühjahr 2021 erklärte er sich – in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der Erzeugerorganisation – dazu bereit, sein Beratungsmandat im eigenen Unternehmen „ruhen“ zu lassen, um die operative Verantwortung als Vorstand bei Landgard zu übernehmen.