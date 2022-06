Ehrungen bei der Sommerkirmes in Veert : Neue Steckenpferdträger: Aller guten Dinge sind drei

Veert Die Tanzsportgarde „No Limit“, Fotograf Ralf Gnewuch sowie Ursula Kubon-Schmidhuber wurden für ihr Engagement belohnt.

Das Veerter Steckenpferd wird als einmalige Auszeichnung an engagierte Karnevalisten des Veerter Karnevals verliehen. Seit der Session 1995/1996 in der Gerd Hermanns zu ersten Mal das Holzmodel eines kleinen Steckenpferdes und einen Orden erhielt ist es zur schönen Tradition geworden, diese besonders engagierten Menschen auszuzeichnen. Dabei sind es nicht immer die, die man an vorderster Front sehen kann. Es sind auch schon mal die, die aus dem Hintergrund fleißig am Erfolg des Vereines arbeiten.

Am Samstag auf der Sommerkirmes war es wieder so weit. Die Verleihung des diesjährigen Steckenpferdes brachte so einige Überraschungen mit sich. So gab es anstelle eines Steckenpferdes, gleich drei Exemplare, die verliehen wurden. Die erste Verleihung ging gleich an eine ganze Truppe, ohne die wohl keine Prinzessin oder Prinz Karneval feiern möchte. Die Veerter Tanzsportgarde „No Limit“ (Joana Lindermann, Linda Oomen, Sophie Mehler, Sina van Bergen, Leonie Gossens, Lea Wenig, Antonia Bauer) samt der Trainerinnen Nadine Kersten waren sichtlich ergriffen von dieser Auszeichnung.