Zweite Ausgabe der „WortKlangStille“ Zur Ruhe kommen in der Clemenskapelle Kevelaer

In Minuten der Stille sollen die Impulse nachwirken und zur Kraftquelle für das eigene Leben und Handeln werden. Außer der Clemenskapelle in Kevelaer konnten noch zwei weitere Veranstaltungsorte gefunden werden: Am Freitag, 15. März, findet die „WortKlangStille“ um 19.30 Uhr in der St.-Martini-Kirche Veert statt und am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr in der Kapelle der Wasserburg Rindern. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei, Spenden sind willkommen.