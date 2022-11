Aktion in Walbeck ab 1. Dezember bis 6. Januar Der Adventskalender im Spargeldorf

Jeweils die vier Freitagabende vor Weihnachten sollen zu Orten der Begegnung und des Austausches anregen. So sind Interessenten eingeladen, am Freitag, 2. Dezember, 18 Uhr am Kindergarten St. Lucia vorbeizuschauen. Die Leiterin Gerda Aben beteiligt sich mit ihrer Einrichtung zum zweiten Mal. „Im vergangenen Jahr haben wir thematisch das Namensfest unserer Patronin St. Lucia am 13. Dezember aufbereitet. Unsere Praktikantin Annika Fricke bereitet mit den Kleinen in diesem Jahr ,Sterntaler‘ vor.“ Das Märchen der Gebrüder Grimm werde von ihnen modern interpretiert. Es gebe Lieder über Licht, kurze Meditationstexte und eine kleine Überraschung für die Jüngsten. Überhaupt, so bestätigt Gerda Aben, sei die Phase vor Weihnachten eine eindrucksvolle Zeit für Kinder, die durch Mediation und besinnliche Aktionen wie Plätzchenbacken besonders wird. „Es beginnt bei uns etwa Anfang November und hält bis zum Jahresende an, dass die Kinder kribbelig sind, voller Spannung auf das Kommende. Wir haben es just heute noch erlebt, dass im Bistro noch Martinslieder angestimmt wurden. Die Kleinen verarbeiten gerade noch das Gewesene, aber weiter geht’s: Schon werden die kleinen Stiefel geputzt, damit sie der Nikolaus mit Allerlei befüllen kann.“