Wanderung zur Kunst : Issum wird wieder zur Kunstmeile

Issum In sechs Baudenkmälern treffen die Besucher bei einem Rundgang auf Werke von Künstlern.

Die Besucher der Kunsttour haben am Wochenende des 31. August und 1. September die Gelegenheit, auf einem markierten Rundweg von Ausstellungsort zu Ausstellungsort zu spazieren, um dort mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen und ihre Werke in den historisch interessanten Gebäuden auf sich wirken zu lassen. Idealer Ausgangspunkt für die Kunsttour ist der Rathauspark. Dort wird die Veranstaltung, an der 28 Künstler teilnehmen, am Samstag, 31. August, um 14 Uhr offiziell eröffnet, bis 18 Uhr kann auf Tour gegangen werden, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Band „Autumn Indigo“ sorgt für musikalische Untermalung an beiden Ausstellungstagen. Für das leibliche Wohl ist an verschiedenen Ausstellungsorten gesorgt.