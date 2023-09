Aldekerk trauert um Karl Hammans Großer Verlust für die Musikwelt der Region

Wer einmal eine Probe oder ein Konzert mit Hammans am Dirigentenpult erleben durfte, der weiß, mit welcher Leidenschaft er mit der und für die Musik lebte. Ein besonderes Anliegen war ihm, junge Menschen früh mit der Welt der Harmonien und schönen Klänge bekannt zu machen. Die Leitung der Singschule an St. Peter und Paul Aldekerk sowie die Leitung des Kinder- und Jugendchors „Total Vokal“ in eben dieser Kirchengemeinde waren die sichtbarsten Ausdrücke dafür. Doch kümmerte er sich ebenso engagiert auch um die reiferen Sängerinnen und Sänger. Hammans war seit 1996 hauptamtlicher Kirchenmusiker der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul Aldekerk. Er leitete dort den Kirchenchor und die Schola Cantorum, spielte die Orgel während der Messen und bei Konzerten. Als Organist war Hammans in Konzerten in zahlreichen Städten zu hören. Er dirigierte nicht nur in Aldekerk, sondern leitete darüber hinaus andere Chöre am Niederrhein. Seine Ensembles gewannen diverse Chorwettbewerbe.