Frauen und Kirche : Frauen verkünden das Wort Gottes

Geldern Trotz Anzeige aus dem Vatikan Aktionen beim bundesweiten Predigerinnentag. In St. Maria Magdalena Geldern predigte Ulrike Göken-Huismann.

Ob in Vechta oder Kolbermoor bei München, ob in Mönchengladbach oder Halle – in ganz Deutschland verteilt machen Frauen das, was sie laut Kirchenrecht nicht tun dürfen: Sie halten eine Predigt in der heiligen Messe. Offiziell dürfen nur männliche Priester und Diakone in einer Messe mit Eucharistiefeier predigen. Daher fordern die Frauen der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) Gleichberechtigung in der katholischen Kirche.