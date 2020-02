Schule und Verkehr : Straelens Grüne wollen Schranke an Fontanestraße

An der Marienstraße ist eine der beiden Hol- und Bringzonen. Foto: Klatt

Straelen Zu Beginn des Schuljahres sind die neuen Hol- und Bringzonen für das Schulzentrum Straelen eingerichtet worden. Jeweils lange Abschnitte auf der Marienstraße und am Gieselberg sollen Eltern, die mit dem Auto ihre Kinder zur Schule fahren, eine verkehrsfreundliche Möglichkeit bieten, ihre Kinder aussteigen zu lassen und so für mehr Sicherheit unmittelbar an den Schulen zu sorgen.

Doch das klappt nicht durchgehend, wie GO/Grüne in der Blumenstadt nach dem ersten Halbjahr feststellen.

Einige Eltern nutzen diese Haltebereiche, viele aber nicht, was zu Unmut bei Eltern und Anwohnern führe. So sind die Erfahrungen. Nach wie vor herrsche großer Andrang auf dem Parkplatz neben der Bofrost-Halle. „Dass es hier noch nicht zu einem Unfall gekommen ist, grenzt schon nahezu an ein Wunder“, meint Hans-Hermann Terkatz, Fraktionsvoristzender von GO/Grünen.

Schüler zu Fuß oder auf dem Fahrrad strömen schnell oder langsam zur Schule, dazwischen anhaltende Autos mit aussteigenden Kindern, sich öffnenden Türen, und weiteren Autos, die dazwischen noch einen Platz suchen oder gar wenden, wenn der Verkehrsfluss nicht zügig voran geht. Das sei das allmorgendliche Szenario. Eine Zumutung, finden viele Eltern.