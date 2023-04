Drogenkriminalität in Straelen Zollhund Cleo erschnüffelt Kokain für 400.000 Euro

Der feinen Nase von Zollhund Cleo ist es zu verdanken, dass der Zoll Kokain mit einem Schwarzmarktwert von mehr als 400.000 Euro in einem Auto entdeckte. Wie das Hauptzollamt Duisburg und die Staatsanwaltschaft Kleve am Donnerstag gemeinsam mitteilten, überprüften bereits am 12. April Einsatzkräfte der Kontrolleinheit Verkehrswege Duisburg bei Straelen auf der A 40 ein aus den Niederlanden kommendes Fahrzeug und dessen Fahrerin.