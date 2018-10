Geldern : Zoch in Geldern: Beratung beim Bürgermeister

Der Tulpensonntagszug in Geldern. Foto: GISELA GRABOWSKI / Studio Selhof

Geldern Der „Runde Tisch“ zur Zukunft des Karnevalszuges in Geldern ist am Mittwoch, 28. November. Bürgermeister Sven Kaiser hat dazu die Vereine eingeladen, die Karnevalsumzüge in ihren Orten veranstalten beziehungsweise veranstaltet haben: die KKG aus Geldern, die KKG aus Kapellen, Pontifex Maximus aus Pont, den VVK aus Veert und „Blau-Weiß“ aus Hartefeld sowie Vertreter der Hartefelder Bruderschaft als Veranstalterin des Rosenmontagszuges im Ort.

Ziel sei es, Meinungen zur Situation einzuholen und über Ideen für die Zukunft zu beraten. Gemeinsam mit den Vereinsvertretern wolle er herausfinden, „ob es Möglichkeiten gibt, den Straßenkarneval für Geldern zu erhalten und vielleicht sogar zu beleben“, sagt Bürgermeister Sven Kaiser und erklärt: „Den Gelderner Karnevalszug habe ich oft als Zuschauer erlebt. Als Bürgermeister habe ich auch selbst daran teilnehmen dürfen. Mein Eindruck war immer, dass die Karnevalisten – egal ob kleine Fußgruppe oder großer Prunkwagen – den Menschen viel Freude bereitet haben.“