Kriminalität in Wachtendonk : Polizei erwischt Drogenschmuggler auf A 40

Kriminalität in Wachtendonk

Wachtendonk Eine Zivilstreife kontrollierte einen aus den Niederlanden kommenden Fiat Ducato. Der Fahrer hatte zehn Kilogramm Crystal Meth und 15.000 Euro dabei.

Ein Drogenschmuggler ist am Dienstagabend auf der A 40 bei Wachtendonk festgenommen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fiel einer Zivilstreife der Autobahnpolizei Düsseldorf am Grenzübergang Straelen gegen 23.40 Uhr ein weißer Fiat Ducato mit türkischem Kennzeichen auf, der aus den Niederlanden kam und auf dem Parkplatz „Tomm Heide“ stoppte. Die Beamten kontrollierten das Auto. Der 38-jährige Fahrer verneinte die Frage, ob er Betäubungsmittel bei sich führe. Nach einer Kontrolle des Innenraums stellten die Beamten jedoch rund 10,3 Kilogramm Crystal Meth sicher. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf die Methamphetamine. Außer dem Betäubungsmitteln führte der Fahrer 15.000 Euro Bargeld mit sich. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Einfuhrschmuggels ein. Die weiteren Ermittlungen liegen nun beim Kriminalkommissariat Geldern.