Auf der A 40 bei Straelen : Polizei jagt Drogenschmuggler auf der Autobahn

Straelen Trotz zweier Fluchtversuche haben Zivilfahnder der Düsseldorfer Autobahnpolizei am Mittwochabend einen 30-jährigen Drogenschmuggler nach Verfolgungsfahrten auf der Autobahn 40 bei Straelen festgenommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei am Donnerstag weiter meldete, kam den Zivilfahndern gegen 20.15 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Venlo ein 7er BMW verdächtig vor. Bei dem Versuch der Beamten, das Auto an der Anschlussstelle Niederdorf anzuhalten, gab der Fahrer plötzlich Gas und flüchtete in Richtung Niederlande. Dort verlor sich zunächst seine Spur. Doch offensichtlich hatte er nicht mit dem langen Atem der Beamten gerechnet: Um 21.04 Uhr beobachteten sie den BMW erneut, als er auf der A 40 Richtung Duisburg wieder die Grenze nach Deutschland überschritt. Zum zweiten Mal nahmen die Beamten die Verfolgung auf und zeigten dem 30-Jährigen die Polizeikelle. Nachdem er auch dies missachtete, keilten zwei Polizeifahrzeuge das Auto bei Straelen ein und zwangen den Fahrer so zum Anhalten.