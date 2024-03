Zirkusprojekt am St.-Nikolaus-Kindergarten Kinder, Katzen, Sensationen

Eine Katze, die verschiedenste Kunststücke vorführt – vom Balancieren auf Stangen bis zu einem Sprung durch einen Ring. So was sieht man nicht häufig in Kindergärten. Im St.-Nikolaus-Kindergarten in Issum ist es jedoch seit Montag eine Aktion von vielen für das geplante Zirkusprojekt. Und die Kinder sind mittendrin, werden zu Dompteuren und Seiltänzern. Von Clowns und Hula-Hoop-Darbietungen bis zur Schlangendressur ist alles dabei.