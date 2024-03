Projektwoche in Geldern Zirkus, Musik und Zauberei an der Michael-Schule

Zum fünften Mal findet an Michael-Schule in Geldern in der Zeit vom 2. bis 8. Juni eine Zirkus-Projektwoche statt. Die Kosten werden vom Förderverein der Schule durch Aktionen, Spenden und Eintrittsgelder finanziert, damit die Teilnahme für alle Kinder kostefrei ist. Diemal haben sich die Verantwortlichen etwas ganz Besonderes ausgedacht und das Zirkuszelt auf dem Schulhof an der Anne-Frank-Straße 1-3 für zwei weitere Veranstaltungen geöffnet.