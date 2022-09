Zirkusprojekt an der Grundschule : Manege frei für die Kinder der Nikolausschule in Issum

Für eine Woche wurden die Schüler der Nikolausschule zu Nachwuchs-Artisten beim Circus Casselly. Sie ernteten viel Applaus. Foto: Nikolausschule Foto: Nikolausschule

Issum Die Schüler hatten eine Woche Zeit für die Proben und begeisterten ihr Publikum mit dem Gelernten. Der Mitmach-Zirkus Jonny Casselly machte es möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vorhang auf und Manege frei hieß es jetzt auf dem Gelände rund um die St.-Nikolaus-Schule in Issum. Bereits am Kirmessonntag hatte dort der Mitmach-Circus Jonny Casselly seine Zelte aufgeschlagen, um dann am Montag den Schulkindern eine erste exklusive Vorstellung zu präsentieren. Schließlich sollten sie einmal gesehen haben, was sie in den nächsten sechs Tagen erwarten sollte.

253 Schüler übten von nun an täglich Kunststücke am Trapez, auf dem Seil, jonglierten was die Bälle hergaben und sprangen Trampolin. Währenddessen waren die Mamas und Papas, Omas und Opas damit beschäftigt, das Catering für die drei Aufführungen zusammenzustellen. Schließlich dürfen Essen und Trinken nicht zu kurz kommen.

Am Freitag und Samstag war es dann so weit. Die Spannung bei den Nachwuchsartisten stieg. Das Zelt füllte sich zunehmend. Der Duft von Popcorn lag in der Luft. Dann kam der Augenblick auf den alle gewartet hatten: Die Zirkus-Direktion begrüßte das Publikum. Von da an gab es kein Halten mehr. Die Bodenakrobaten begeisterten mit dem „lebenden Gürtel“ und Menschen-Pyramiden, während Jongleure Teller balancierten und Bälle schleuderten. Die Trampolin-Artisten zeigten gewagte Sprünge und Flugrollen, während die Clownerie sich von ihrer „Schokoladenseite“ präsentierte und das ein oder andere Mal die Zirkusdirektion mit ihren Späßen in den Wahnsinn trieb. Zur Freude des Publikums. Ein Highlight vor der Pause waren die feuerspuckenden, nagelbretterprobten Fakire, die für mystische Stimmung sorgten.

Märchenhaft begann die zweite Hälfte der Show: Elfen- und feengleich balancierten die Füße der Seiltänzerinnen in luftiger Höhe. Am Trapez schwebten und schwangen sich die Nachwuchsartistinnen durch die Zeltkuppel und sorgten bei den Zuschauern für staunende Gesichter. Zum Abschied versammelten sich alle in der Manege. Einen besondere Überraschung: eine junge Artistin hatte Geburtstag, woraufhin ihr das ganze Zelt ein Ständchen brachte. „Es war eine unvergessliche Zirkusshow, für die Zuschauer und ganz sicher auch für die Nachwuchs-Artisten“, hieß es.

(RP)