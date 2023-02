1000 Euro Belohnung waren ausgesetzt Zeuge meldet sich nach Schlägerei in Walbeck

Es hätten sich einige gemeldet, sagt Reiner Kutsch, der Issumer Vater. Darunter war auch ein Zeuge, der das Geschehen von seinem Fahrzeug aus gesehen hatte und genau angeben konnte, was geschehen war und wer beteiligt war. Insgesamt hätte er drei Tatverdächtige benennen können, so Kutsch. Die Angaben sind von der Polizei in Geldern aufgenommen worden. „Der Zeuge wusste nicht, wie wichtig das war, was er gesehen hat. Das hat er erst durch den Aufruf gemerkt“, so der Issumer. Die 1000 Euro Belohnung wolle der Zeuge nicht. „Ich sag das auch ohne Geld“, zitiert ihn der Issumer. Der Kevelaerer ist mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden, wird aber noch weiter ärztlich betreut. Nachdem die Aussage des Zeugen vorliegt, werden vom Kriminalkommissariat in Geldern die Ermittlungen weitergeführt, heißt es seitens der Pressestelle der Kreispolizei. Die benannten Personen werden vernommen. Die Polizei ermutigt noch einmal, wer ungewöhnliche Vorgänge sieht, sich auf jeden Fall als Zeuge an die Beamten zu wenden.