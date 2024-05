Zentrale in Straelen-Herongen So behauptet sich Landgard im Gartenbau-Großhandel

Personalentwickler Carsten Tovenrath tüftelt mit seinen Kollegen an der Qualität von Aus- und Weiterbildung. Landgard bildet in zwölf Berufsbildern aktuell knapp 90 Azubis aus. Es ist ein Arbeitnehmermarkt geworden, geprägt durch rund ein Drittel weniger Bewerbungen. „Wir werben mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, guten Übernahmechancen und Benefits. Dennoch sind die Bewerbungseingänge für die Berufsbilder Fachkraft Lagerlogistik und Berufskraftfahrer/in spürbar gesunken“, sagt der 49-jährige Diplom-Kaufmann. Deswegen hat Landgard die Aktivitäten, mit denen junge Menschen für eine Tätigkeit im Unternehmen begeistert werden sollen, auch in Zusammenarbeit mit der Unternehmerschaft Niederrhein in den letzten Jahren ausgebaut.