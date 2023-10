Neue Friedhofshalle in Hartefeld „So etwas baut man einmal in seinem Leben“

Die frisch renovierte Friedhofshalle in Hartefeld, sagt Ernst Fonteyne, sei einzigartig. Sie erinnere ihn an die frühere Kongresshalle an der John-Foster-Dulles-Allee im Großen Tiergarten und Regierungsviertel in Berlin, die vor über zehn Jahren abgerissen wurde. „Ein echtes Prachtstück“, schwärmt Ernst Fonteyne von dem Hartefelder Bau. Der 94-Jährige weiß, wovon er spricht. Er und sein Bruder Hans haben das Gebäude Mitte der 60er Jahre im Auftrag der Gemeindeverwaltung Vernum-Hartefeld gebaut. Das war noch vor seiner Zeit an der St.-Antonius-Schule in Hartefeld, wo Ernst Fonteyne über mehrere Jahrzehnte als Hausmeister tätig war. Daher auch sein Spitzname: „Hausi“.