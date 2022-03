Zeitungsprojekt an der Martini-Grundschule in Veert : Schüler zu Gast in der RP-Konferenz

Die Schüler in Veert wohnten der Konferenz der Lokalredaktion per Video bei. RP-Redaktionsleiter Dirk Möwius erklärte ihnen, wie eine Zeitung gemacht wird. Foto: Anke Kirking

Veert Zwei Wochen lang beschäftigten sich die Kinder der vierten Klassen der St.-Martini-Grundschule in Veert mit dem Thema Tageszeitung. Dazu gehörte auch ein virtueller Besuch in der Lokalredaktion der Rheinischen Post.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anke Kirking

Die Schülerinnen und Schüler der beiden 4. Klassen der Sankt-Martini-Grundschule in Veert haben zwei intensive Wochen hinter sich. Denn in den vergangenen beiden Wochen haben sie eine Menge darüber gelernt, wie eine Zeitung gemacht wird. Unterstützt wurden sie dabei von der Lokalredaktion der Rheinischen Post in Geldern.

Morgens zum Frühstück die Zeitung zu lesen gehört in vielen Familien einfach dazu. Das Rascheln der Blätter, wenn man zur nächsten Seite umschlägt und das leichte Schmunzeln in Mamas Gesicht, wenn sie die Berichte aus ihrer Ortschaft liest. Was aber passiert im Hintergrund so alles, bis man diese Zeitung lesen kann? Diese Frage und noch ganz viele weitere haben die Kinder im Unterricht zusammengetragen. Eigentlich wollten sie ihre Fragen direkt in der Redaktion stellen und so auch mal die Arbeit unter realen Bedingungen erleben. Doch die Corona-Pandemie verhinderte leider den Redaktionsbesuch der Schüler in Geldern. Die Nachwuchsjournalisten ließen sich dadurch aber nicht aufhalten und organisierten kurzerhand eine Online-Live-Übertragung vom Klassenzimmer direkt in die Redaktionsräume. Dirk Möwius, der Redaktionsleiter in Geldern, hat sich auf die ungewöhnliche Art der Konferenz gerne eingelassen und bereitwillig jede Frage beantwortet.

So konnten die Kinder zum Beispiel erfahren, dass es in der Redaktion sechs Redakteure und einen Sportredakteur gibt, die sich jeden Tag zusammensetzten und die Planung der Zeitung besprechen. Zurzeit eben auch online. Das konnten die Schüler sogar live miterleben. Sie wurden so von der eigenen Videokonferenz aus zum Teil der Redaktionskonferenz. So sahen sie, wie die Redakteure die Themen besprechen und die leeren Zeitungsseiten noch gefüllt werden müssen. Die Schüler haben unter anderem gefragt, wo denn die ganzen Themen her kommen.

So erzählte Dirk Möwius, dass zum Beispiel die Polizei und die Feuerwehr eigene Pressestellen oder Pressesprecher haben, die die jeweiligen Redaktionen mit allen Informationen versorgen. Im Kulturbereich ist es ähnlich. Viele Vereine senden ihre Termine und Informationen direkt an die Redaktion, so dass dann die Kollegen sich die Termine einteilen können. Meistens gibt es dann auch immer schöne Bilder dazu in der Zeitung oder auch online zu sehen. Doch macht die dann auch der Redakteur mit seinem Handy? Mit einem Schmunzeln im Gesicht antwortet der Chef der Lokalredaktion: „Dafür haben wir unsere Fotografen, die dann eigenständig zu den Terminen fahren und dort auch manchmal auf den Redakteur treffen. Wenn nötig, wird natürlich auch mal mit dem Smartphone fotografiert“.