Brand auf Bauernhof in Kerken : 30 Schweine verenden bei Feuer im Stall

An der Obereyller Straße in Kerken brannte ein Schweinestall. Foto: Schulmann

Kerken-Eyll Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Feuer in Stallungen eines Bauernhofes in Kerken-Eyll ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen.

Die dicke Rauchwolke war am Montagmorgen über mehrere Kilometer zu sehen. Im Kerkener Ortsteil Eyll an der Obereyller Straße waren Teile eines Bauernhofes in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, war das Feuer um 8.39 Uhr gemeldet worden. Die Einsatzkräfte rückten schnell aus, um die Flammen zu bekämpfen.

Der Brand hatte sich im Schweinestall ausgebreitet, vor allem der vordere Gebäudeteil sei betroffen gewesen, hieß es. Mehr als 30 Schweine befanden sich noch in diesem Bereich. Sie überlebten das Feuer nach Angaben der Polizei nicht. Zunächst hatte es geheißen, dass 100 Sauen ums Leben gekommen wären, so hoch war die Zahl aber dann doch nicht. Das lag auch am schnellen Eingreifen der Feuerwehr. Durch Lüften gelang es den Einsatzkräften, etwa 600 Ferkel in den anderen Gebäudeteilen zu retten.