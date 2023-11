Ermittlungen der Polizei Das war die Brandursache in der Wurstfabrik in Wachtendonk

Die Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, nachdem am Freitag das Feuer in der Großfleischerei an der Kempener Straße ausgebrochen war. Ursächlich war nach aktuellem Stand ein technischer Defekt im Bereich des Hauptsicherungskastens nach einem Stromausfall, meldete die Polizei am Dienstagmorgen. Dieser war beim Wiedereinschalten in Brand geraten, woraufhin sich das Feuer schnell auf die gesamte Halle ausdehnte. Damit bestätigten sich nun die ersten Vermutungen, die die Einsatzkräfte bereits am Freitag zur Brandursache geäußert hatten.