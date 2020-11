Kostenpflichtiger Inhalt: Krebspatientin aus Walbeck : Die letzte Reise

Britta Michel (l.) begleitete ihre schwerkranke Freundin Nicki zum Konzert von Mark Forster. Foto: Michel

Walbeck Am 10. November 2019 ist die Freundin von Britta Michel mit 34 Jahren an Brustkrebs gestorben. Einer ihrer letzten Wünsche war der Besuch eines Konzerts von Mark Forster in Essen.