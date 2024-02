Städtepartnerschaftsverein wird aktiv Geldern auf dem Weg zur dritten Partnerstadt

Die Stadt Wosnessensk im Südwesten der Ukraine war ein Touristen-Magnet, bekannt für ihr mediterranes Klima und viele Seen – vergleichbar mit der Mecklenburgischen Seenplatte. Das änderte sich schlagartig mit dem russischen Angriffskrieg. Wosnessensk geriet in die Schlagzeilen, weil es den Einwohnern mithilfe der ukrainischen Truppen gelungen war, Putins Soldaten zurückzuschlagen. Fast zwei Jahre ist das jetzt her, doch noch immer leidet die Stadt unter den Folgen des Krieges. Ein Stadtteil wurde komplett zerstört. Rund 5000 Binnenvertriebene musste Wosnessensk seitdem aufnehmen. Immer wieder ist die Gas- und Wasserversorgung gestört, und täglich geht der Luftalarm.