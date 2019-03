Agrobusiness Niederrhein: Das Agrarbüro wird digital

Straelen Agrobusiness Niederrhein veranstaltete im Versuchszentrum Gartenbau in Straelen einen Workshop.

Der Verwaltungsaufwand in landwirtschaftlichen Betrieben wird immer größer. Hunderte von Dokumenten in Papierformat oder digital müssen regelmäßig bearbeitet und systematisch abgelegt werden. Eine effektive Büroorganisation ist dabei enorm hilfreich. Um die Landwirte und Gärtner bei der Büroorganisation zu unterstützen, veranstaltete Agrobusiness Niederrhein im Versuchszentrum Gartenbau in Straelen einen Workshop zum Thema „Digitales Agrarbüro“. Für Katharina Mott, von Agrobusiness Niederrhein ist klar, dass sie mit dieser Veranstaltung ein wichtiges Thema angesprochen hat, denn „unserer Einladung folgten knapp 40 Teilnehmer, die ihr Agrarbüro in Zukunft digitalisieren möchten“, erklärt sie.