Seminar : Digitale Werkzeuge sind für das Marketing unverzichtbar

Straelen Agrobusiness Niederrhein hatte zum Seminar eingeladen.

Über die Bedeutung des digitalen Marketings für Unternehmen gibt es heute keinen Zweifel mehr. Ein Unternehmen ohne eine Internetseite gibt es kaum noch, und die sozialen Medien als Präsentationsplattform rücken immer weiter in den Fokus. Eine Internetseite erstellt zu haben, damit ist das erste Ziel erreicht. Dass die potentiellen Kunden auch auf diese Internetseite gelangen, ist eine ganz andere Herausforderung.

Es gibt viel Konkurrenz im Netz, und so ist es häufig ausschlaggebend, welchen Ranglistenplatz die eigene Internetseite bei den Suchmaschinen einnimmt. Zu der Veranstaltung hatte Agrobusiness Niederrhein eingeladen. „Wir wollen das Bewusstsein der Unternehmen unserer Branche für eine gute Internetpräsenz stärken“, erklärt Dr. Anke Schirocki, Geschäftsführerin von Agrobusiness Niederrhein, „und so haben wir unser Mitglied Duplexmedia gebeten, Analysetools vorzustellen und Hinweise für die Optimierung von Internetseiten zu geben“. Markus Mazur, Geschäftsführer von Duplexmedia aus Düsseldorf, kennt sich in der Branche aus. „Wir erstellen nicht nur die Internetseiten für unsere Kunden, sondern begleiten sie auch bei der Auswertung und Bewertung der Effektivität ihrer Seiten“, sagt Mazur. Ohne Auswertungstools sei das wie eine Blackbox, denn von wem und wann die Seite besucht wird und wie effektiv sie damit ist, sei völlig unbekannt. „Dazu brauchen die Unternehmen nicht unbedingt uns, die Tools stehen meist kostenfrei zur Anwendung zu Verfügung. Man muss sie nur kennen und wissen, wie man sie anwendet“, fügt Mazur hinzu.