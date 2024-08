Arbeiten in den Sommerferien Letzte Chance für Ferienjobber

Die Suche nach dem passenden Ferienjob beginnt oft im Internet oder durch persönliche Kontakte. Jobbörsen, Aushänge in lokalen Geschäften und Empfehlungen von Freunden und Bekannten sind gute Anlaufstellen. Grundsätzlich gilt, dass besonders in der Gastronomie der Bedarf an Ferienjobbern groß ist. Demnach bieten sich etwa Jobs in Eiscafés oder Restaurants an. Laut dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) wird außerdem auch im Einzelhandel häufig nach Ferienjobbern gesucht. Da geht es dann um Inventur- oder Lagerarbeit. Diese Jobs sind oft recht gut bezahlt. Gleiches gilt für Jobs in der Industrie. Grundsätzlich haben Ferienjobber unter 18 Jahren allerdings keinen Anspruch auf Mindestlohn. Der DGB macht aber darauf aufmerksam, dass Tarifverträge auch für Minderjährige gelten.