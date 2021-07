Serie Wohnbau- und Sanierungsförderung : Sanierung nach Plan

Serie Kevelaer Bei der Sanierung eines Wohngebäudes lohnt es sich, vorher einen Energieeffizienzberater einzuschalten. Manchmal entscheiden schon ein paar Zentimeter mehr Dämmung über Förderung und Nicht-Förderung.

Einige Maßnahmen sind in wenigen Wochen umsetzbar, andere benötigen bis zu ein Jahr. Venmanns rät allen Kunden, mit einem Energieeffizienzberater Kontakt aufzunehmen und die geplanten Maßnahmen durchrechnen zu lassen. „Er weiß am besten, was förderfähig ist und was nicht“, sagt Venmanns. „Manchmal lohnt es sich auch, ein oder zwei Sanierungen mehr einzuplanen, um das Haus zu einem Effizienz-Haus nach KfW-Standards zu machen.“ Der Vorteil: Bei einem KfW-Effizienzhaus beträgt die Förderung insgesamt bis zu 75.000 Euro. Bleibt es bei den Einzelmaßnahmen, sind hingegen maximal 20.000 Euro drin. Venmanns: „Ein paar Zentimeter mehr Dämmung entscheiden manchmal über Förderung oder Nicht-Förderung.“ Oft machen auch die beteiligten Gewerke darauf aufmerksam.