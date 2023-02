Neue Filiale in Nieukerk Woolworth wird am Donnerstag eröffnet

Es wird noch einmal feucht durchgewischt, die Regale sind alle gefüllt: Am Donnerstag um 9 Uhr ist die Eröffnung der neuen Woolworth-Filiale in Nieukerk. Damit reiht sich ein weiterer großer Laden in das Gebiet rund um die Industriestraße ein. Nach dem Umzug von Aldi gegenüber von Edeka-Brüggemeier wurde dieses Ladenlokal leer. Anscheinend passt die Lage gut zur Expansions-Philosophie der Kaufhaus-Kette. Denn neben den beiden großen Lebensmittelanbietern ist in der Nachbarschaft noch der Centershop. Genügend große Läden also, sodass immer mit Kundschaft zu rechnen ist.