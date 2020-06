Kommunalwahlkampf in Straelen : CDU-Bürgermeisterkandidat in Straelen unterwegs

Straelen Der Kommunalwahlkampf in Stralen läuft. Wolfram Pott, Bürgermeisterkandidat für die CDU, besuchte nun das Europäische Übersetzer-Kollegium (EÜK) und das traditionsreiche Familienunternehmen Meyers.

Bei einer Besprechung tauschten sich Bürgermeister Hans-Josef Linssen und Pott ebenso über die Entwicklung der Stadt Straelen in der Vergangenheit wie auch den aktuellen Stand und die Zukunft von Straelen aus. „Die Verwaltung von Straelen ist personell wie sachlich gut ausgestattet, und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben neue Herausforderungen stets gerne angenommen und sehr gut gemeistert“ so Bürgermeister Linssen. „Straelen wurde in den vergangenen 50 Jahren hervorragend aufgestellt und ist so gerüstet für die notwendige aktive Gestaltung der neuen Herausforderungen für seine Zukunftsfähigkeit“ ist Pott erfreut über den guten Zustand der „schönen Kleinstadt am Niederrhein“.