Kommunalwahl : CDU Straelen setzt auf Wolfram Pott

Wolfram Pott (l.) und seine Ehefrau Beate nehmen die Glückwünsche von Straelens CDU-Vorsitzendem Jannis Delbeck entgegen. Foto: Klatt

Straelen Die Partei wählt den Juristen aus Münster mit großer Mehrheit zu ihrem Bürgermeisterkandidaten. Er setzt sich gegen zwei Mitbewerber durch und vereinigt fast drei Viertel der Stimmen auf sich. Bitte um Unterstützung im Wahlkampf.

Um 21.44 Uhr wurde es am Dienstag mucksmäuschenstill im Saal des Hotels „Straelener Hof“. Straelens CDU-Vorsitzender Jannis Delbeck trat ans Mikrofon, um das Ergebnis der Stimmenauszählung zu verkünden. Einige Sekunden später brandete Beifall auf, und Wolfram Pott schüttelte die Hände vieler Gratulanten: Mit fast 75 Prozent der Stimmen hatte sich der Jurist aus Münster gegen seine beiden Mitbewerber durchgesetzt und geht nun als Bürgermeisterkandidat der Straelener CDU in den Kommunalwahlkampf.

Dabei war zu Beginn des Abends nicht auszuschließen, dass es gar nicht erst zur Vorstellung der drei im offenen Verfahren ermittelten Bewerber kommen könnte. Am Montagmorgen, so teilte Delbeck mit, hatte ein Parteimitglied beantragt, den von SPD, FDP, GO/Grünen und Freien Wählern gestützten Bürgermeisterkandidaten Bernd Kuse zu unterstützen. Darüber hätte allerdings nur auf einer neuen Versammlung entschieden werden können. Mehrheitlich sprachen sich die Teilnehmer jedoch gegen eine Vertagung und damit gegen den sofortigen Abbruch der Aufstellungsversammlung aus.

Info Biografisches über Wolfram Pott Wohnort Münster Alter 57 Jahre Familienstatus verheiratet, vier Kinder im Alter von 15 bis 20 Jahren Beruf Rechtsanwalt Parteizugehörigkeit CDU Hobbies (Auswahl) Motorrad-Touren mit Freunden, Klavierspielen als Freizeitmusik, politische Ehrenämter

So bekam jeder der drei Kandidaten am Dienstagabend die Gelegenheit, vor 79 stimmberechtigten CDU-Mitgliedern in alphabetischer Reihenfolge durch Reden von maximal 15 Minuten für sich zu werben. „Ich bin ein kreativer Kopf“, leitete der 56-jährige Achim Bursche aus Willich seinen Vortrag ein. Er verwies auf seine 40-jährige Verwaltungserfahrung als Angestellter und Kommunalberater sowie auf Wirtschaftskenntnisse aus 23 Jahren Selbstständigkeit. Der passionierte Bergsteiger griff zur Charakterisierung seines Führungsstils auf das Bild der Seilschaft. „Ich möchte mit allen an einem Seil vorangehen, ich habe den Mut dazu“, versprach er.

Er wolle als Bürgermeister bewegen, gestalten und Gutes erhalten, kündigte Swen Feegers (46) aus Auwel-Holt an. Er bezeichnete sich als loyal, sozial kompetent und patriotisch, er wolle als Bürgermeister Bindeglied und Säule zwischen Politik und Verwaltung sein, bringe das verlangte unternehmerische Denken mit Führungsverantwortung mit. „Die Stadtverwaltung soll wieder eine Service-Abteilung für die Bürger werden“, sagte er. Eine Kletterhalle, ein Mountainbike-Trail, ein weiteres Hotel und eine Gründerszene für Jungunternehmer skizzierte er als Ideen.

In freier Rede und gegen Ende mit viel Leidenschaft in der Stimme zeigte Wolfram Pott seine Handlungsfelder als Bürgermeister auf. Die Verwaltung sei der „Schatz“ der Stadt, ohne motivierte Mitarbeiter gehe es nicht. Er betonte die hohe Bedeutung des Ehrenamtes, die Schulen seien bestens aufgestellt, das wolle er weiterführen, ebenso das Integrierte Handlungskonzept als wesentlichen Prozess für Straelen. Bei der ausgezeichneten Wirtschaftsförderung werde man den Klimaschutz als Herausforderung annehmen müssen. Das Versuchszentrum Gartenbau möchte Pott ausbauen und zu mehr Zusammenarbeit mit der Hochschule Rhein-Waal bringen. Für mehr Bürgerbeteiligung und damit höhere Akzeptanz warb er. So schwebt ihm ein „Schülerhaushalt“ vor, in dem Geld für Projekte an Schulen bereitgestellt wird. Für Familien soll die Stadt attraktiv bleiben, und das bedeute nicht zuletzt „Baugebiete, Baugebiete, Baugebiete“.

Auch an einer Verbesserung der zum Teil unbefriedigenden Digitalisierung möchte er arbeiten. „Ich will mit Macht an einer Lösung arbeiten, zusammen mit dem Kämmerer, von dem ich davon ausgehe, dass er meiner bleibt“, meinte Pott mit Blick auf Kuse. Dafür bekam er einige Lacher und Applaus von den Zuhörern.

Das Ergebnis der geheimen Abstimmung war deutlich. 59 der stimmberechtigten Anwesenden entschieden sich für Pott. Auf Bursche und Feegers entfielen jeweils neun Stimmen. Die beiden Unterlegenen gehörten zu den ersten Gratulanten.