Don-Bosco-Schule Geldern : Mit dem Motorrad in den Ruhestand gebraust

Geldern Wolfgang Freyth, Schulleiter der Don-Bosco-Schule, hat jetzt den Abschied gefeiert. 1997 war er nach Geldern gekommen und hatte die Schule stark geprägt.

„Als nach den Osterferien der 26. Juni immer näherkam, bekam ich doch immer mehr ein mulmiges Gefühl“, sagte Wolfgang Freyth bei der Verabschiedung zu den Kollegen. „Doch Sie haben mir in den vergangenen beiden Wochen so viele Annehmlichkeiten bereitet, dass ich jetzt gutes Gewissens gehen kann“, sagte Freyth an sein Kollegium gerichtet, nachdem er zuvor unter anderem mit musikalischer Begleitung von seinen Kollegen verabschiedet wurde. „Der Kapitän geht von Bord“, hieß es der Rede eines Ex-Kollegen. Freyth hat die Don-Bosco-Schule geprägt. Mehr als ein 1/5-Jahrhundert hat er die Don-Bosco-Schule in Geldern als Schulleiter begleitet. Genau genommen: seit 1997. Die Kollegen an der Don-Bosco-Schule lobten seinen Stil als Schulleiter. „Mit Übersicht und Bedacht hat er die Schule souverän geführt“, waren am Freitag die Worte aus dem Kollegenkreis. Der 64-Jährige kam vor 23 Jahren als Konrektor der Hilda-Heinemann-Schule in Moers nach Geldern, war zuvor Lehramtsanwärter an der Bönninghardt-Schule in Alpen. An die Don-Bosco-Schule kam der Vater drei erwachsener Kinder, der mit seiner Frau in Krefeld wohnt, als fünfter Schulleiter.