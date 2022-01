Wieder Sichtung bei Issum : Video soll Wolf in Alpen zeigen

ISSUM/Alpen Erst war das Raubtier in Issum gesehen worden, jetzt im Nachbarort. Experten wollen jetzt prüfen, ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelt. Pikant ist, dass ganz in der Nähe immer mal wieder ein Känguru gesichtet wird.

Vor einer Woche hatte ein Issumer eine Wolfsichtung gemeldet. Das Tier war am frühen Morgen vor ihm auf der Straße in der Nähe des Sees am Schankweiler gelaufen. Eine Woche später ist jetzt ein Video aufgetaucht. Diesmal geht es um einen Wolf aus Alpen. „Das zeigt mir, dass ich mir das doch nicht eingebildet habe“, sagt der Issumer. Das Video soll am Sonntag aufgenommen worden sein. Es zeigt den mutmaßlichen Wolf, der über eine Wiese läuft. „Irre“, kommentiert jemand das Schauspiel. Der Issumer hat sich das Video mehrmals angesehen. „Es könnte tatsächlich gut sein, dass der Film das gleiche Tier zeigt, das ich in Issum gesehen habe. Vom Farbbild her passt das“, sagt er.