„Gentlemen on the Road“ : „Wohnzimmerkonzert“ im Garten

Bei wunderbarem Spätsommerwetter begeisterten „Gentlemen on the Road“ in Veert ihr Publikum. Foto: Norbert Prümen (nop)

Veert Bei der Tombola zur 72-Stunden-Aktion gewann Bürgermeister Sven Kaiser den Auftritt von „Gentlemen on the Road“.

Eigentlich hatte Sven Kaiser nur Lose gekauft, um etwas für den guten Zweck zu spenden. Dass er tatsächlich gewinnt, damit hatte Gelderns Bürgermeister nicht gerechnet. Der Gewinn war ein Wohnzimmer-Konzert der Band „Gentlemen on the Road“. Auch gewonnen hat der katholische Kindergarten in Veert. Für 72 Stunden hatten die Pfadfinder das Außengelände des Kindergartens bereits im Mai neu gestaltet. Die Zusammenhänge zwischen den beiden Veranstaltungen wird schnell klar: Die Mitglieder der Band sind alle Pfadfinder. Joes Verweyen ist der Leadsänger der Band und Pressesprecher des Veerter Pfadfinder-Stammes. Seit 2013 wurde nicht nur am Lagerfeuer musiziert und gesungen, sondern es wurde zwischen Joes und Florian Schopperth der Wunsch geweckt es auch häufiger mal musikalisch krachen zu lassen. So entwickelte sich langsam die Band „Gentlemen on the Road“.