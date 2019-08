Wohnungsbaugenossenschaft Geldern (GWS) setzt stark auf Ausbauten : Neuer Wohnraum in alten Häusern

An der Hartstraße 43 (früher Herrenmode Garbe, heute „Global Market“) entstanden zwei neue Wohnungen, vier weitere wurden zudem unter der Regie von Architektin Petra Kormann modernisiert. Foto: Evers, Gottfried (eve)

GELDERN Die Wohnungsbaugenossenschaft Geldern (GWS) setzt stark auf Ausbauten und Sanierungen. So entstanden gerade an der Hartstraße 43 zwei neue Wohnungen, vier weitere wurden modernisiert. Kreative Ideen für Ladenlokale.

Einen Bedarf von fast 1500 Wohnungen bis 2030 hat eine Studie für Geldern ermittelt. Auch in Rat und Verwaltung weiß man, dass Wohnraum dringend benötigt wird. Trotz vieler Projekte lässt sich das nicht allein durch Neubauten erreichen. Die Wohnungsbaugenossenschaft Geldern (GWS) setzt deshalb auch stark auf Ausbauten in alten Häusern. So entstanden gerade an der Hartstraße 43 (früher Herrenmode Garbe, heute „Global Market“ besser bekannt als „Mama Afrika“) zwei neue Wohnungen, vier weitere wurden zudem unter der Regie von Architektin Petra Kormann modernisiert. Für GWS-Geschäftsführer Paul Düllings nur eines von vielen Projekten, um im Bestand neuen Wohnraum zu schaffen.

„Es liegt so viel leer in der Stadt. Man muss da wirklich nur einmal bewusst drauf achten, dann fällt es auf“, so Düllings im Gespräch mit unserer Redaktion. Die GWS setzte deshalb intensiv und in Abstimmung mit der Stadt Geldern darauf, Häuser in der Innenstadt zu kaufen und zu sanieren und wenn möglich auszubauen. Dafür müsse man natürlich stets die Augen und Ohren offen halten, um zur rechten Zeit einen Fuß in die Tür zu bekommen, so der GWS-Geschäftsführer.

Info 1100 Wohnungen und 600 Stellplätze Geschichte Die GWS wurde 1949 vom Kreis Geldern und einigen Kommunen gegründet,um einen Beitrag gegen die allgemeine Wohnungsnot der Nachkriegszeit zu leisten. Bestand Gut 1100 Wohnungen, 600 Stellplätze sowie Garagen und 50 Gewerbeeinheiten gehören der GWS. Investitionen Laut Geschäftsbericht wurden 2018 im Rahmen der Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen insgesamt 1.484.538 Euro investiert. 2018 hat die GWS zudem für Instandhaltungsmaßnahmen 1.164.871 Euro investiert. Für das laufende Jahr ist eine Investitionssumme von etwa 7,24 Millionen Euro geplant. Ertrag Die Genossenschaft schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von 479.335 Euro ab. Internet Mehr zur GWS findet man unter www.gws-geldern.de.

Besonders im Innenstadtbereich entstehen dabei häufig die besonders nachgefragten kleineren Wohnungen von 50 Quadratmetern und weniger für Ein-Personen-Haushalte. Die Mieten, das räumt Paul Düllings ein, bleiben oft nur wegen der (geringen) Größe bezahlbar. Denn auch die GWS muss rechnen und mit der Explosion der Baupreise und der Kosten für Handwerksleistungen leben. „Eine Katastrophe“, so sieht Düllings die Entwicklungen im Handwerk angesichts des rasant steigenden Mitarbeitermangels. Es sei so schade, dass so wenig junge Menschen die Chance ergreifen, die das Handwerk ihnen derzeit biete. Die Folge: Bei der GWS gibt es in Geldern erste Wohnungen, wo die Quadratmeter-Kaltmiete knapp über sieben Euro liegt. Angesichts einer Entwicklung in Geldern, wo Neubauwohnungen oft auch deutlich über neun Euro kosten, sei der Trend nicht aufzuhalten.

Paul Düllings sieht noch viel Potenzial in alten Gebäuden. Foto: Dirk Möwius

Der GWS geht es jedoch nicht nur um Wohnungen. Sie will in Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung auch die Geschäfte wieder beleben, die angesichts der Höhe der Pacht, der Größe der Läden und der Umstände wie Treppenaufgänge oft nur noch schwer mittelbar sein. „Ideal wäre es, aus drei Häusern eins zu machen, wenn die Statik es zulässt“, bestätigt Düllings, dass die Anfragen größerer Ketten für Geldern vorliegen, aber dann Ladengrößen von 200 bis 250 Quadratmetern gefragt sind. Damit aber besonders Issumer Straße oder Hartstraße nicht zu viele Leerstände haben, ist die GWS zu kreativen Lösungen bereit. Etwa im Fall der Issumer Straße 66. Dort, wo der „Gelderner Fahrradprofi“ bis zu seinem Umzug zur Hartstraße zu finden war, werden bald Kinder spielen. Unter der Regie von Architekt Patrick Schüngel wird Platz für die dringend benötigte Zweigstelle der Kita Poststraße geschaffen. Man wartet nur noch auf die Baugenehmigung. Nach aktuellem Stand könnten dort in der ersten Etage 20 Kinder ab drei Jahren betreut werden. Spannend auch das Konzept für das Erdgeschoss: In einer Tagespflegegruppe mit neun Plätzen sollen hier vor allem die Randzeiten abgedeckt werden – möglichst auch in den frühen Morgenstunden und am späten Nachmittag.