Großes Bauprojekt in Geldern Abriss von Haus Dorenkamp beginnt

Es war ruhig geworden um das Gelände mit der interessanten Lage am Rande der Gelderner Innenstadt, mit dem prägnanten Gebäude darauf, in dem sich zuletzt das Restaurant „All Arco im Haus Dorenkamp“ befand. An Pfingsten 2018 war es, als Silke und Pietro Antoniazzi dort zum letzten Mal ihre Gäste bewirteten. Ein Investor plant auf dem Areal zwischen Burgstraße, Mühlenweg und Bahngleisen ein großes Wohnprojekt. Anfang 2021 wurde bereits der Garten eingeebnet und seitdem stellt das Gelände keinen schönen Anblick mehr dar. Wie das mit den Plänen für das Bauprojekt beauftragte Architekturbüro Aplacon aus Straelen bestätigt, „ist es dort in der vergangenen Zeit des Öfteren zu Vandalismus-Vorfällen und Nutzung durch Obdachlose gekommen.“